ЕС присматривается к российской вакцине от COVID [ Редактировать ]
Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины Спутник V. Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.
Для начала процесса потребуются запросы от четырех стран Европейского Союза. Отмечается, что Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, Чешская Республика заинтересована в покупке. Официальный представитель ЕС заявил, что Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".
Брюссель критиковали за медленное развертывание вакцинации в то время, когда бывший член блока Великобритания ослабляет ограничения, поскольку программа вакцинации там набирает обороты. Италия усиливает изоляцию, больницы в районе Парижа близки к переполнению, а Германия предупредила о третьей волне.
ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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