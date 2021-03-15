В США предупредили об угрозе новой волны COVID-19 [ Редактировать ]
Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны пандемии коронавируса в стране. Он также призвал бывшего американского президента Дональда Трампа убедить своих сторонников сделать прививку от COVID-19.
Как сообщается, Фаучи указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных трендов в США уже через несколько недель. Он также добавил, что пока не настало время объявлять победу над вирусом.
"Они думали, что избавились (вируса, - ред.), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал Фаучи о европейских чиновников.
По его словам, для того, чтобы преодолеть скептицизм в стране относительно вакцины, особенно среди республиканцев, Трампу нужно убедить своих сторонников получить прививки.
"Я думаю, это будет иметь огромное значение, если бы Трамп выразил поддержку вакцинации", - сказал Фаучи, добавив, что Дональд Трамп является очень популярной личностью среди республиканцев.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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