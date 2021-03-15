Ирландский "лоукост" открывает 18 новых маршрутов из Украины [ Редактировать ]
Ирландский "лоукост" Ryanair запустит из Украины 18 новых маршрутов из Украины. Такое решение было принято руководством компании в связи с началом летней навигации.
Рейсы по новым направлениям будут доступны с 28 марта 2021 года. Так в апреле из Борисполя можно будет вылететь в:
- Вену;
- Софию;
- Берлин;
- Бергамо;
- Рим;
- Вильнюс;
- Гданьск;
- Катовице;
- Краков;
- Познань;
- Варшаву;
- Вроцлав;
- Лондон.
Отмечается, что с началом летнего расписания авиакомпания возобновит авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим. При этом, в случае полетов из аэропортов Харькова и Херсона, услугами Ryanair можно будет воспользоваться с мая 2021 года.
Читайте также, европейский лоукостер Ryanair начал новый рейс из Украины в итальянский город Венеция с 3 марта 2021 года. Билеты на рейс будут продаваться через дочернее предприятие Malta Air.
Кроме того, популярный среди украинцев лоукост Ryanair запустил два новых авиарейса из Харькова - в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Акционная цена билетов на оба рейса начинается от 420 грн (без учета багажа).
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