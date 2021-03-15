Рейсы по новым направлениям будут доступны с 28 марта 2021 года/ фото: Rg.ru

Ирландский "лоукост" Ryanair запустит из Украины 18 новых маршрутов из Украины. Такое решение было принято руководством компании в связи с началом летней навигации.

Рейсы по новым направлениям будут доступны с 28 марта 2021 года. Так в апреле из Борисполя можно будет вылететь в:

Вену;

Софию;

Берлин;

Бергамо;

Рим;

Вильнюс;

Гданьск;

Катовице;

Краков;

Познань;

Варшаву;

Вроцлав;

Лондон.

Отмечается, что с началом летнего расписания авиакомпания возобновит авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим. При этом, в случае полетов из аэропортов Харькова и Херсона, услугами Ryanair можно будет воспользоваться с мая 2021 года.

Читайте также, европейский лоукостер Ryanair начал новый рейс из Украины в итальянский город Венеция с 3 марта 2021 года. Билеты на рейс будут продаваться через дочернее предприятие Malta Air.

Кроме того, популярный среди украинцев лоукост Ryanair запустил два новых авиарейса из Харькова - в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Акционная цена билетов на оба рейса начинается от 420 грн (без учета багажа).

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