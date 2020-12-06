Европейский лоукостер Ryanair начал новый рейс из Украины в итальянский город Венеция с 3 марта 2021 года.

Билеты на рейс будут продаваться через дочернее предприятие Malta Air. Перелеты будут производится дважды в неделю (во вторник и субботу).

Отмечается, что из Киева в Венецию можно будет вылететь в 11:15, а прибыть в 12:40. При этом, обратный рейс в столицу Украины будет осуществляться в 7:15 с прилетом в 10:40. Аэропорт прилета находится в 30 километрах от Венеции.

Ранее мы писали, что Ryanair запустил два новых авиарейса из Харькова - в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Перелеты производятся из Харькова.

Кроме того, Италия угрожала запретить Ryanair полеты в страну из территории Украины. Такое решение могут принять из-за нарушения авиакомпанией правил карантина.

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