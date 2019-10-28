Популярный среди украинцев лоукост Ryanair запустил два новых авиарейса из Харькова - в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Так, акционная цена билетов на оба рейса начинается от 420 грн (без учета багажа). Стоимость будет действовать до полуночи 30 октября.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность пути составляет 1 час 45 минут.

Ранее сообщалось, что популярный лоукост запустит новые рейсы из Украины.