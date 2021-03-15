В киевской больнице №1 для зараженных коронавирусом вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 15 марта, в Киеве, в городской клинической больнице №1, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.
Спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений прибыли на место событий.
Так, на третьем этаже трехэтажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственного принадлежности на площади 15 кв. м. Спасатели, не теряя времени приступили к тушению пожара.
Возгорание в 15:11 пожарные локализовали, а в 15:21 - ликвидирован.
Также произошло сильное задымление, но потому, что состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений. В это время вместе с больными в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику.
Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было.
Причину возгорания устанавливают правоохранители. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее мы писали, что в Харькове горел дом престарелых. Трагедия унесла жизни 16 человек, возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом для пожилых людей.
Кроме того, Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых. Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.
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