В понедельник, 15 марта, в Киеве, в городской клинической больнице №1, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

Спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений прибыли на место событий.

Так, на третьем этаже трехэтажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственного принадлежности на площади 15 кв. м. Спасатели, не теряя времени приступили к тушению пожара.

Возгорание в 15:11 пожарные локализовали, а в 15:21 - ликвидирован.

Также произошло сильное задымление, но потому, что состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений. В это время вместе с больными в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику.

Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было.

Причину возгорания устанавливают правоохранители. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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