Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги". Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

Так, правительство должно обеспечить проведение проверки соблюдения в пансионатах правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения. Также правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информация из реестра должна быть доступна через государственный портал "Дія".

Кроме этого Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

Как ранее сообщалось, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

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