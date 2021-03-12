На момент начала возгорания в доме престарелых находились 65 пожилых постояльцев/ фото: stroyobzor

В столичном Подольском районе загорелся дом для пожилых людей "Серебряный век". Спасатели занимаются ликвидацией возгорания.

Пожар произошел рано утром, когда постояльцы мирно спали. Языки пламени окутали крышу трехэтажного здания . К счастью сотрудники вовремя эвакуировали людей, таким образом в результате ЧП никто не пострадал.

12 марта в 05 ч. 51 мин. В Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых Серебряный век на крыше возник пожар. В 06 ч. 55 мин. пожар локализован на площади 100 м2.

Отмечается, что на момент начала возгорания в доме престарелых находились 65 пожилых постояльцев, а также 15 сотрудников персонала. Часть из них спасатели сразу же эвакуировали с верхнего этажа на первый. Известно, что к тушению возгорания привлекли 35 человек личного состава ГСЧС и восемь единиц техники.

Ранее мы писали, что в Харькове горел дом престарелых. Трагедия унесла жизни 16 человек, возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом для пожилых людей.

Кроме того, Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых. Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

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