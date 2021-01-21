В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом престарелых.

По состоянию на 16:05 спасатели продолжают тушение здания. На месте пожара они обнаружили тела 15 человек, еще пять человек пострадали.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники. Отмечается, что событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию. Он поручил Кабмину создать комиссию по установлению причин пожара.

Ранее сообщалось, что вечером 17 января в Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки.

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