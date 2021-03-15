Чи бути черговому локдауну? В парламенті вже заговорили про таку ймовірність, зважаючи на кількість хворих та недостатні темпи вакцинації. Цієї п'ятниці, протягом години запитань до уряду, нардепи знову хочуть почути міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Та паралельно закликають уряд працювати наперед і завчасно підготувати план дій на випадок можливого введення локдауну. Пропонують провести спільне засідання Ради та Кабміну або ж обговорити це питання на РНБО.

Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради