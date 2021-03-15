Верховна Рада обговорить можливість введення чергового локдауну [ Редактировать ]
Чи бути черговому локдауну? В парламенті вже заговорили про таку ймовірність, зважаючи на кількість хворих та недостатні темпи вакцинації. Цієї п'ятниці, протягом години запитань до уряду, нардепи знову хочуть почути міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Та паралельно закликають уряд працювати наперед і завчасно підготувати план дій на випадок можливого введення локдауну. Пропонують провести спільне засідання Ради та Кабміну або ж обговорити це питання на РНБО.
Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради
Треба всі зусилля кинути на боротьбу з короновірусом. А саме напрацювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну, вірогідність якого я так бачу є дуже високою. і там повинно обговоритись і ми повинні обговорити, чи є всі ресурси для розгортання додаткових мобільних госпіталів по всі країні, чи все вистачає нашим медикам, якої термінової підтримки потребує наша медична система.
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