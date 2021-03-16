Местные жители села счастливое в Херсонской области, где была найдена мертвой 7-летняя Мария Борисова, рассказали, что задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве мужчина часто выпивал и не раз вел себя агрессивно по отношению к соседям. Об этом пишет "КП в Украине".

По словам местных жителей, подозреваемого зовут Николай, для местных он "дядя Коля". Ему 62 года, он приехал жить в Счастливое около 35 лет назад. Последние года 4 жил один.

Если идешь по селу и слышишь ор какой-то или разборки, то можно уверенно говорить - дядя Коля уже выпил и с кем-то что-то не поделил. Он не раз выламывал соседям двери, дрался… У него как раздвоение личности: трезвый - нормальный мужик, никуда не лезет, работает, ведет себя нормально… А как выпьет - беда, драки, ссоры, крики.

Подозреваемый в убийстве / Фото: facebook

Когда всех мужчин с села собрали сдать анализы на ДНК, то "он сильно нервничал":

Пока стоял в очереди, выкурил, наверное, две пачки сигарет. Вел себя раздраженно, хотя уже и не был пьян. На это все обратили внимание. Он своей очереди на ДНК так и не дождался, но анализы у него забрали на следующий день.

Женщина также рассказала, что, когда полицейские пришли к сараю подозреваемого, он отказался его открывать и уговорил полицейских не срывать замок.

При задержании подозреваемого местные жители хотели устроить над ним самосуд:

Если бы не полицейские, его действительно могли растерзать на месте. Полицейские смогли убедить толпу, что вина Николая еще не доказана.

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию. Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

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