Полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Им оказался 52-летний местный житель. Имя возможного убийцы полиция пока не называет. Местные жители говорят, что мужчина ранее судимый, срок за изнасилование отбывал в России. Мать девочки его знала.

Вероятный убийца Маши Борисовой, находясь в своем доме ждал, что его придут арестовывать. В тот момент, когда хоронили девочку, он порезал себе вены. Однако подоспевшие полицейские оказали подозреваемому первую медицинскую помощь, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки, приоткрыла тайну и рассказала о личности подозреваемого.

"У меня были подозрения, что это может быть он. Он ранее судимый за изнасилование. В поисках девочки вместе с местными он не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он", - высказалась она в одном из комментариев в фейсбуке.

Хотя в селе Счастливое не все верят, что убийцей может быть именно тот, кого задержали.

"Мужик мог порезать себе вены, так как из села. Да ещё и с такой статьей. Он хотел покончить с собой, чтобы не посадили. Ведь за изнасилование детей, а, тем более, за убийство - на зоне не сладко", - написал в ответ там же некто Роман Леонидович.

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию.

Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

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