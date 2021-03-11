Пропавшего под Херсоном ребенка нашли мертвым [ Редактировать ]
В Херсонской области тело 7-летней Маши Борисовой, которую ранее разыскивали, нашли в селе, где она жила. Об этом сообщает журналистка Елена Ванина.
Тело девочки было спрятано в мешке за старым сараем, ранее его проверяли несколько раз. 11 марта хозяин обнаружил мешок с телом. На месте работают следователи.
Заместитель руководителя пресс-службы ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров сказал:
Во время повторного осмотра полицейские обнаружили в одной из хозяйственных построек тело девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются. Пока только это можем сказать.
Ранее мы писали о том, что под Киевом заживо сгорел 5-летний ребенок. Также мы писали, как в Запорожье 5-месячный ребенок до смерти замерз в доме.
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