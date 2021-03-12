Смерть 7-летней девочки под Херсоном: названа причина [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, стало известно, что 7-летнюю девочку Марию Борисову, которую в селе Счастливое Херсонской нашли мертвой, задушили. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения.
Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве 7-летнего ребенка.
Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию. Однако уже 11 марта тело тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем.
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