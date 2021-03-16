Угрозы по Крымской платформе: в МИД дали ответ России [ Редактировать ]
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что угрозы России участникам Крымской платформы являются политическим буллингом.
Призываем Россию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы является очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики.
Он подчеркнул, что на уровне ООН аннексия Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии, а у России на полуострове единственный статус - государство-оккупант.
Спикер МИД пояснил, что слова о посягательстве на "территориальную целостность" России - это пример искаженного восприятия реальности.
Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь.
Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.
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