Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова презентовала ОБСЕ украинскую инициативу под названием Крымская платформа. Она рассказала о цели, структуре и планах работы Крымской платформы.

Джапарова предложила странам-участницам ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества", - пояснила она.

Кроме того, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко представил ОБСЕ факты, которые подтверждают милитаризацию оккупированного Россией Крыма и региона Черного и Азовского морей.

Страны ОБСЕ в ответ подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, решительно осудили нарушения прав человека в Крыму и его милитаризацию.

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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