В Киеве пациентка с коронавирусом выбросилась из окна больницы [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве с шестого этажа городской клинической больницы №4, где лечат пациентов с COVID-19, выбросилась женщина. От полученных травм она погибла на месте. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Трагедия произошла около 7:00 на улице Соломенской, 17. "Сегодня" сообщает, что из окна больницы выпрыгнула женщина 1949 года рождения. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, что у некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, возникают проблемы с психикой. Они жалуются на тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.
Ранее сообщалось, что в киевской больнице №1 для зараженных коронавирусом вспыхнул пожар.
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