В Киеве с шестого этажа городской клинической больницы №4, где лечат пациентов с COVID-19, выбросилась женщина. От полученных травм она погибла на месте. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Трагедия произошла около 7:00 на улице Соломенской, 17. "Сегодня" сообщает, что из окна больницы выпрыгнула женщина 1949 года рождения. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что у некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, возникают проблемы с психикой. Они жалуются на тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее сообщалось, что в киевской больнице №1 для зараженных коронавирусом вспыхнул пожар.