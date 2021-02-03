Мужчина, который лечился от коронавируса в Тернопольской городской больницы скорой помощи, перерезал себе сонную артерию прямо в палате на глазах у врачей. Об этом сообщает "ТСН".

Мужчина заболел COVID-19 больше полумесяца назад. Сначала лечился дома под наблюдением семейного врача, а через 10 дней его госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Суицидальные настроения у пациента заметили сразу, рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он с тяжелой формой "ковида" заразил очень много людей, человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь.

Врачи даже приводили к мужчине психолога, но он отказался от его услуг. Пациента перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой при помощи ножа.

Журналисты выяснили, что мужчина почти двадцать лет проработал в налоговой службе Тернопольской области. Занимал должность главного ревизора-инспектора.

Это далеко не первый случай самоубийства больных с коронавирусом. Как сообщали "Подробности", в октябре прошлого года пациент с COVID-19 выпал из окна харьковской больницы.

В конце сентября двое пациентов с разницей в один день выпрыгнули из окон второго этажа столичной больницы №4.