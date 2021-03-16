Степанов просит усилить карантин [ Редактировать ]
Во вторник, 16 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.
По мнению министра, такие действия предохранят попадание новых регионов регионов в "красную зону".
Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления, (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения.
Положительный пример зафиксирован во Львове. Там после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
Министр также призвал мэров других украинских городов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не ждать указаний сверху, а принимать контрмеры на местах, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, ученых и эпидемиологов.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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