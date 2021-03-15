Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.