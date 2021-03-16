Хакеры из России взломали властные структуры в Украине - СБУ [ Редактировать ]
Во вторник, 16 марта, в СБУ заявили о блокировании масштабной кибератаки хакерской группировки Armageddon. Ее связывают с Россией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.
О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы госвласти через платформу MISP-UA.
СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб России совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБУсовместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.
Правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.
Отметим, что ранее в СНБО предупредили о новой киберугрозе.
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