Во вторник, 16 марта, в СБУ заявили о блокировании масштабной кибератаки хакерской группировки Armageddon. Ее связывают с Россией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы госвласти через платформу MISP-UA.

СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб России совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБУсовместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

Правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Отметим, что ранее в СНБО предупредили о новой киберугрозе.

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