В СНБО предупредили о новой киберугрозе [ Редактировать ]
В понедельник, 15 марта, Национальный координационный центр при СНБО Украины предупредил об активной эксплуатации уязвимостей в распространенном программном продукте Microsoft Exchange. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В случае успешной эксплуатации уязвимостей у атакующих есть возможность выполнить произвольный код в уязвимых системах и получить полный доступ к скомпрометированному серверу, включая доступ к файлам, электронной почте, учетным записям. Успешная эксплуатация уязвимостей позволяет получить несанкционированный доступ к ресурсам внутренней сети организации.
Уязвимыми являются программные продукты:
- Microsoft Exchange Server 2010,
- Microsoft Exchange Server 2013,
- Microsoft Exchange Server 2016,
- Microsoft Exchange Server 2019.
Так,в ведомстве заявили:
Сейчас активно эксплуатируются уязвимости CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065 (общее название - ProxyLogon), для уязвимостей CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE -2021-27078 отсутствуют публично доступные эксплойты.
В СНБО пояснили, что наибольшую активность в эксплуатации уязвимых систем проявила кибершпионская группировка Hafnium из Китая. Однако сейчас выявлена деятельность и других хакерских групп.
Подтверждены факты инфицирования уязвимых систем программами-вымогателями, в частности, новых семейств DearCry, DoejoCrypt. Сумма выкупа, которую требовали преступники в одном из подтвержденных случаев, составила более 16 тысяч долларов.
По информации украинских специалистов, скомпрометированные серверы используют и для рассылок вредоносных программ другим пользователм, стремясь заразить максимальное количество.
В Украине уже зафиксировано несколько таких инцидентов.
Также сообщается, что компания Microsoft выпустила пакеты обновлений для уязвимых версий и программные инструменты, предназначенные для самостоятельной проверки наличия уязвимости:
Во время установки пакетов обновлений необходимо учесть следующее. Обновления необходимо применить из командной строки от имени пользователя с правами администратора, после установки необходимо перезагрузить сервер. После завершения процесса обновления необходимо провести повторную проверку возможности эксплуатации уязвимости.
По состоянию на 12 марта 2021 года в стране было выявлено более 1000 уязвимых серверов Microsoft Exchange Server, из них 98,7% используются частными лицами.
напомним, в пятницу, 26 февраля, состоялось третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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