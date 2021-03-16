В Україні змінили правила вакцинації проти COVID-19 [ Редактировать ]
Українські правила вакцинації: аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою - з місяця до трьох. Кажуть - на ефективність щеплень це не вплине. Хоча темпи вакцинації в нас доволі повільні.
За три тижні імунізували лише трохи більше ніж 62 тисячі людей. А загалом Україна закупила пів мільйона доз "Ковішилду", які треба використати до кінця червня.
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