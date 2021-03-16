Сьогодні у Миколаєві протестували лікарі та пацієнти Центру неврології та діалізу обласної лікарні, бо переконані, що на них... економлять!

Вони хочуть автономії! Під стінами Миколаївської облради медики і пацієнти Центру гемодіалізу. Вимагають від влади дозволити їм відокремитися від обласної лікарні і стати самостійним закладом - аргументують малим фінансуванням. Мовляв, на кожного пацієнта Національна служба здоров'я виділяє їм гроші, але ті до відділення в повному обсязі не доходять.

Тетяна Костиненко порахувала, що торік лікарня отримала на гемодіаліз більше як 56 мільйонів, а в Центр із них надійшло на 20 мільйонів менше.

Тетяна Костиненко, завідувачка Центру нефрології та діалізу КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня":

Розпорядник коштів - керівник лікарні як хоче, так і розпоряджається. Він не звітує нам, як він їх використовує". Розпоряджається головний лікар. 20 млн, вибачте, з квітня - по квітень не пішли на діалізні послуги, не пішли на цих пацієнтів.

Ганна - колишня пацієнтка центру. Каже, усі витратні матеріали для гемодіалізу та медикаменти купувала завжди власним коштом.

Ганна Рижик, колишня пацієнтка Центру діалізу:

Я за те, щоб гемодіаліз був окремо. Тоді буде змога пацієнтам получить ті самі медикаменти там же, а не куплять, як ми.

Медпрепаратів на всіх пацієнтів справді не вистачає. Підтверджують це і працівники центру.

Юлія Коробейникова, медсестра Центру нефрології та діалізу КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня":

Ми приходим подключать людей. Спрашиваем, где ваш гепарин, где ваш бинт, у нас элементарно нечем подключать, дают минимальное количество, на всех не хватает.

А ще, кажуть медики, вони обслуговують ковідних хворих і 300-відсоткової надбавки при цьому не отримують.

Ганна Возна, лікар-нефролог Центру нефрології та діалізу КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня":

Зараз ставка 5800 у мене. Більше нам не платять, ковідні ми не отримували вже п’ятий місяць. Зараз знову в нас з'являються ковідні хворі. Діалізірувати їх не має де, бо в нас немає окремого приміщення.

А відокремлення Центру від обласної лікарні, - вважають співробітники, - дозволило б їм розвиватися. Гроші відділення отримувало б напряму від Нацслужби здоров'я і саме вирішувало на що їх витрачати. Та керівництво обласної лікарні прагнення своїх колег не поділяє.

Петро Римар, головний лікар КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня":

Відділення, можливо, для окремої людини принесе прибуток, а для лікарні буде мати негативний наслідок. І потрібно буде робити такі ж саме відділення, щоб ми могли функціонувати у повному обсязі.

До того ж працівники відділення не хочуть переїжджати в інше місце і залишати обладнання. А щодо грошей, - каже головний лікар, - розподіляють їх між відділеннями рівномірно і забезпечують медиків усім необхідним. Та крапку в конфлікті поставлять депутати.

Ганна Замазєєва, голова Миколаївської облради:

Ми хочемо, щоб ви прийшли на медичну комісію, й розглянули це питання, прийняли рішення, яке буде найкраще для нашого населення, щоб вони отримали якісну та вчасну послугу.

Тож долю Центру нефрології та діалізу вирішать уже на найближчій профільній комісії.