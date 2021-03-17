Мировой дефицит полупроводников привел к тому, что два японских автоконцерна объявили о сокращении производства в Северной Америке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Honda с 22 марта приостанавливает производство почти на всех своих заводах в США и Канаде. Работа на пяти заводах компании будет приостановлена на одну неделю из-за нехватки полупроводников и перебоями в поставках запчастей. Руководство концерна не исключает, что простой может продлиться и дольше, если ситуация с поставками комплектующих не улучшится.

Toyota также сократит производство на своих заводах в Кентукки, Алабаме и Мексике. Японская компания заявила, что будет периодически сокращать смены или производственные линии седанов Camry и Avalon, пикапа Tacoma и гибридной версии спортивного внедорожника RAV4.

Ранее о сокращении производства из-за нехватки полупроводников объявили автомобильные концерны Ford, General Motors, Opel, Fiat Chrysler и Nissan.

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