Samsung представила новые бюджетные смартфоны (фото) [ Редактировать ]
Источник: Samsung
Корейская компания Samsung представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте - Galaxy A52, A52 5G и A72. Об этом сообщается на сайте компании.
Смартфоны доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 10 тыс. грн, А72 - от 13,5 тыс. грн. Доступны варианты с 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти.
В новых смартфонах будет защита от воды и пыли, более яркие экраны с более высокой частотой обновления и плавной прокруткой по сравнению с предыдущими версиями. Также в устройствах есть камера на 64 МП с оптической стабилизацией изображения.
Galaxy A52 и A72 оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и поддерживают расширение памяти до 1 ТБ благодаря разъему micro SD. Они будут поставляться с зарядным устройством в коробке - в отличие от смартфонов серии S21. В Samsung утверждают, что зарядки устройств будет хватать на два дня работы. Смартфон A52 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, A72 - 5000 мАч.
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Ранее сообщалось, что Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note.
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