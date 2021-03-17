Корейская компания Samsung представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте - Galaxy A52, A52 5G и A72. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфоны доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 10 тыс. грн, А72 - от 13,5 тыс. грн. Доступны варианты с 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти.

В новых смартфонах будет защита от воды и пыли, более яркие экраны с более высокой частотой обновления и плавной прокруткой по сравнению с предыдущими версиями. Также в устройствах есть камера на 64 МП с оптической стабилизацией изображения.

Galaxy A52 и A72 оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и поддерживают расширение памяти до 1 ТБ благодаря разъему micro SD. Они будут поставляться с зарядным устройством в коробке - в отличие от смартфонов серии S21. В Samsung утверждают, что зарядки устройств будет хватать на два дня работы. Смартфон A52 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, A72 - 5000 мАч.

Гарантия Samsung Care+8 поможет защититься от непредвиденных обстоятельств с мгновенной поддержкой и защитой от повреждений, поломок, краж и утери. Важные данные обезопасит встроенная система Samsung Knox9, защищающая личную информацию в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note.