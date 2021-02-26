Samsung Galaxy модельного ряда от 2019 года и старше будут дольше поддерживаться производителем Источник: Unsplash

Смартфоны Samsung Galaxy регулярно радуют публику ежегодным обновлением модельного ряда с новым функционалом и возможностями. Однако в то же время Samsung не торопилась с выпуском обновлений Android и поддерживала устройства относительно недолгий промежуток времени.

Владельцы Galaxy традиционно получали обновления безопасности в течение трех лет после выхода смартфонов в продажу. Но теперь Samsung объявила, что расширяет поддержку этого периода еще на год.

Обновления Android в последнее время не особо отличаются друг от друга. Однако нельзя отрицать важность обновлений безопасности, которые OEM-производители теперь регулярно выпускают для защиты пользователей от уязвимостей.

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Хотя большинство производителей Android обязуются выпускать обновления безопасности всего два года, есть заметные исключения, такие как Google с трехлетней поддержкой Pixels и Samsung, которая теперь расширила свою политику безопасности корпоративного уровня на четыре года для смартфонов Galaxy.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Таким образом, владельцы устройств серии Note, S, A, Fold, XCover или Tab, выпущенные после 2019 года, будут поддерживаться производителем минимум 4 года.

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И хотя эта 4-летняя программа включает только телефоны и планшеты, выпущенные с 2019 года, это все еще значительный список, учитывая все модели в линейке Samsung Galaxy. Весь полный поддерживаемый список устройств:

Серия Galaxy S: S10, S10 +, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20 + 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21 + 5G, S21 Ultra 5G

Серия Galaxy Note: Note10, Note10 +, Note10 + 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Серия Galaxy A: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Складные устройства Galaxy: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Серия Galaxy XCover: XCover FieldPro, XCover Pro

Серия Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A с S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

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Это, несомненно, хорошая новость для пользователей устройств Samsung, которые теперь будут иметь меньше причин смены смартфона на фоне их ежегодного подорожания.

Долговременная поддержка смартфонов начинается от Samsung Galaxy S10

Благодаря такому удобному для потребителей решению, у Samsung появилось больше шансов удержать существующих пользователей на более длительный срок и убедить других пользователей Android, которые обычно получают половину этого периода поддержки, перейти на смартфоны Galaxy.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как смартфоны Samsung оснастят видеокартами от AMD. В то же время Samsung завалит рынок дешевыми гибкими смартфонами.