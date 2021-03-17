Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note [ Редактировать ]
Источник: Samsung
Корейская компания Samsung Electronics отказалась от выпуска в 2021 году новой модели флагманского смартфона Galaxy Note. Об этом в ходе собрания акционеров компании заявил гендиректор Samsung Electronics Донг Джин Ко, сообщает Bloomberg.
Причиной отказа от выпуска Galaxy Note является дефицит полупроводников на мировом рынке и перебои с их поставками. Релиз новой модели смартфона перенесен на следующий год, конкретные сроки выпуска не называются.
"Наблюдается серьезный дисбаланс между спросом и предложением чипов в ИТ-секторе во всем мире. Несмотря на сложную обстановку, наши руководители встречаются с партнерами за рубежом, чтобы решить эти проблемы. Однако нельзя сказать, что проблема дефицита решена на 100%", - заявил гендиректор Samsung Electronics.
Galaxy Note - один из самых дорогих смартфонов, который выпускает южнокорейская компания. На его долю в 2020 году пришлось около 5% продаж, а доля от выручки была еще больше, учитывая цену гаджета.
Серия Galaxy Note20 поступила в продажу в августе 2020 года. В ноябре СМИ писали, что Samsung планирует вовсе отказаться от этой линейки, однако в компании опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон Galaxy F41 со сверхмощной батареей и гибкий телефон Galaxy Z Fold2.
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