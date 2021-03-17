В Google произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
В среду, 17 марта, в работе Google произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Отмечается, что у пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе.
В Украине также зафиксирован сбой.
По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google введет налог для YouTube-блогеров.
Также ранее мы рассказывали о том, как Google серьезно подставила пользователей iPhone.
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