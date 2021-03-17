В среду, 17 марта, в работе Google произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что у пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе.

В Украине также зафиксирован сбой.

По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google введет налог для YouTube-блогеров.

Также ранее мы рассказывали о том, как Google серьезно подставила пользователей iPhone.

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