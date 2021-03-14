Ни для кого не секрет, что Google – самый популярный поисковый сервис в мире. Однако мало кто знает все его секреты, которые позволяют улучшить использование этого сервиса в несколько раз, что сэкономит время и повысит удобство.

Издание Fast Company составило небольшой список из ТОП-4 полезных функций, которые упростят и ускорят использование Google.

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Что посмотреть?

На досуге мы часто хотим посмотреть интересный сериал или кино. Но как выбрать из многочисленных кинопремьер что-то действительно стоящее?

Что посмотреть

Для этого просто введите в поиск Google фразу "что посмотреть", и вы получите огромный список шоу и фильмов на выбор. Чтобы было удобнее подобрать себе интересный контент, можно отсортировать выдачу по жанрам.

Выбор сервисов для просмотра

Также в правом верхней углу будет кнопка "Сервисы", которая позволит ограничить поиск по стриминговым сервисам, на которые вы подписаны. Например, оставить только Netflix или Google Play Фильмы.

Интересные коллекции

Google позволяет создавать тематические коллекции, которые могут содержать ссылки, фото, видео, а также файлы других форматов. Для этого на мобильном устройстве необходимо открыть приложение Google и нажать на кнопку "Подборки" внизу экрана.

Подборки

Коллекции можно создавать и через веб-версию – Google.com. В правом верхнем углу есть меню, которое содержит кнопку "Подборки". Таким образом все интересное, что вам попадется на глаза в Интернете, можно будет добавить в эту коллекцию, которой можно поделиться с друзьями или просто оставить для себя.

Следить за акциями

Если вы активный игрок на бирже и хотите следить за изменением цен акций, у Google есть для того отдельная страница, которая позволяет следить за котировками ценных бумаг, анализировать фундаментальные показатели компаний, быть в курсе последних новостей.

Google Finance

Для этого необходимо перейти на finance.google.com и подписаться по кнопке Follow за интересующими вас акциями в правом верхнем углу для вывода итогового результата поиска по каждой из них и следить за изменением их стоимости.

Поиск авиабилетов

Полезная функция для путешественников и просто занятых людей, которые часто пользуются услугами авиаперелетов. Для этого Google создала систему поиска авиабилетов flights.google.com.

Google Рейсы

Информация о рейсах подтягивается с более чем 300 источников. Есть также полезные мелкие дополнения, вроде информации об особенностях сидений, пространства для ног, наличие розетки, Wi-Fi и прочего.

Функционал также позволяет отслеживать цены по выбранным направлениям, а сведения об изменениях будут уведомлять вас по электронной почте.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google введет налог для YouTube-блогеров.

Также ранее мы рассказывали о том, как Google серьезно подставила пользователей iPhone.

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