В четверг, 18 марта, в Киеве могут усилить карантин. Ужесточение противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит завтра утром на внеочередном заседании. Об этом рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Завтра на 10 часов утра киевский городской голова созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от главного управление Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений. И завтра в 10 часов на заседании они будут рассмотрены.

По его словам, юридически это не будет переходом в "красную зону". Бондаренко уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, добавил секретарь Киевсовета.

При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

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