За полторы недели число заболевших коронавирусом выросла в два раза/ фото: РБК

В Киеве фиксируется резкое ухудшение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим градоначальник столицы Виталий Кличко подал Кабинету министров Украины прошение о расширении перечня карантинных ограничений. Об этом он заявил на брифинге.

По словам Кличко, за полторы недели число заболевших коронавирусом выросла в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей.

Динамика распространения угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений в "оранжевой зоне.

Отмечается, что в столице должен быть усилен контроль за проведением массовых собраний, соблюдением масочного режима, работой торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненностью общественного транспорта, проведением спортивных соревнований.

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Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.

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