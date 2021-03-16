Кличко просит ужесточить карантин в "оранжевой зоне": что произошло [ Редактировать ]
В Киеве фиксируется резкое ухудшение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим градоначальник столицы Виталий Кличко подал Кабинету министров Украины прошение о расширении перечня карантинных ограничений. Об этом он заявил на брифинге.
По словам Кличко, за полторы недели число заболевших коронавирусом выросла в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей.
Динамика распространения угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений в "оранжевой зоне.
Отмечается, что в столице должен быть усилен контроль за проведением массовых собраний, соблюдением масочного режима, работой торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненностью общественного транспорта, проведением спортивных соревнований.
Читайте также, в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение в настоящее время - не обнаружено.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.
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