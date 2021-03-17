В Киеве запретили болельщикам посещать футбольные матчи [ Редактировать ]
Источник: ФК "Динамо" (Киев)
В Киеве футбольные матчи клубов и сборной Украины будут проходить без зрителей. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.
Запрет на посещение стадионов останется в силе до стабилизации эпидемической обстановки.
18 марта на НСК "Олимпийский" пройдет матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Болельщиков на игру не пустят, за этим проследит полиция.
"Завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
8 и 31 марта на "Олимпийском" запланированы отборочные поединки сборной Украины на Чемпионат мира 2022 года между Украиной и Финляндией и Украиной и Казахстаном.
Напомним, что за минувшие сутки в столице зарегистрировали 1121 новый случай коронавирусной инфекции, что является наибольшим количеством с начала 2021 года.
Ранее сообщалось, что в четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин. Этот вопрос будут рассматривать на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, юридически это не будет переходом в "красную зону". Чиновник уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.
по теме
Всего в столице лабораторно подтвердили более 137 тысяч инфицированных
В четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин
За весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили более 148 тысяч инфицированных
За весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили более 144 тысяч инфицированных
За весь период эпидемии в столице подтвердили более 143 тысяч инфицированных