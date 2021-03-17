В Киеве футбольные матчи клубов и сборной Украины будут проходить без зрителей. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.

Запрет на посещение стадионов останется в силе до стабилизации эпидемической обстановки.

18 марта на НСК "Олимпийский" пройдет матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Болельщиков на игру не пустят, за этим проследит полиция.

"Завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

8 и 31 марта на "Олимпийском" запланированы отборочные поединки сборной Украины на Чемпионат мира 2022 года между Украиной и Финляндией и Украиной и Казахстаном.

Напомним, что за минувшие сутки в столице зарегистрировали 1121 новый случай коронавирусной инфекции, что является наибольшим количеством с начала 2021 года.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин. Этот вопрос будут рассматривать на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, юридически это не будет переходом в "красную зону". Чиновник уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.