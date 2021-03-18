В четверг, 18 марта, появилась информация о том, что задержанный по делу об убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался в убийстве ребенка.

Также ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

"Он признался, что тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке , принадлежат задержанному. Это факт ".

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию.

Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

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