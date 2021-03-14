Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине хотел совершить самоубийство. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села - следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

Читайте также Под Житомиром женщина убила своих детей и спрятала в сарае

"И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что правоохранители спасли жизнь подозреваемого для того, чтобы он "ответил за свои поступки".

"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования. Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не раз", - подчеркнул председатель Нацполиции.

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию.

Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.