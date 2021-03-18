В четверг, 18 марта, главы МИД стран G7 осудили действия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны".

Кроме того, в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар.

Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму.

Также Россию призвали соблюдать обязательства, взятые ею в соответствии с минскими договоренностями.

Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

Страны поддержали режим прекращения огня, но напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставляет российское гражданство сотням тысяч украинцев.

Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина.

В свою очередь президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили страны Большой семерки за поддержку.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский.

"Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии России от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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