Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет/ фото: Нацполиция

В поселке Кошаровака Харьковской области группа неизвестных злоумышленников взорвала банкомат и украла крупную сумму.

Правоохранители получили сигнал тревоги от банковской машины глубокой ночью. По прибытию на место было выяснено, что грабители взломали замок в финансовом отделении и беспрепятственно попали внутрь.

Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в гнездо выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами.

Отмечается, что сумма убытков устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее мы писали, что в Днепре второй раз за последнюю неделю дерзко ограбили банкомат. Взрывной волной выбило стекла и двери в отделении "Ощадбанка", где находился банкомат, а в следствии детонации взрывного устройства никто не пострадал.

Кроме того, под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов. На месте преступления сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" с поличным задержали двух жителей Харьковской области.

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