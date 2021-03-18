Под Харьковом взлетел на воздух банкомат с деньгами (фото) [ Редактировать ]
В поселке Кошаровака Харьковской области группа неизвестных злоумышленников взорвала банкомат и украла крупную сумму.
Правоохранители получили сигнал тревоги от банковской машины глубокой ночью. По прибытию на место было выяснено, что грабители взломали замок в финансовом отделении и беспрепятственно попали внутрь.
Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в гнездо выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами.
Отмечается, что сумма убытков устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Ранее мы писали, что в Днепре второй раз за последнюю неделю дерзко ограбили банкомат. Взрывной волной выбило стекла и двери в отделении "Ощадбанка", где находился банкомат, а в следствии детонации взрывного устройства никто не пострадал.
Кроме того, под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов. На месте преступления сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" с поличным задержали двух жителей Харьковской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спасателям удалось оперативно прибыть и спасти пострадавших
Правоохранители занимаются расследованием страшного инцидента
В дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины
В Одессе в полицию поступило сообщение о минировании
Пророссийские боевики на Донбассе в четверг, 18 марта, смертельно ранили украинского военного