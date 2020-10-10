Под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Сумской области полиция задержала грабителей, которые взорвали и пытались опустошить банкомат. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение о сильном взрыве правоохранители получили около четырех часов утра в субботу, 10 октября.
На месте преступления сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" с поличным задержали двух жителей Харьковской области.
31-летний мужчина и 17-летняя девушка взорвали банкомат и пытались достать из него кассеты с деньгами.
Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
Правоохранители установили причастность "Бонни и Клайда" к совершению ряда ограблений банкоматов на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей.
Полиция проводит обыски по месту жительства злоумышленников. Они предстанут перед судом по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области банда подорвала банкомат и украла почти миллион гривен. При задержании преступники оказали сопротивление.
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