Грабіжникам загрожує до вісім років позбавлення волі

У Дніпрі вдруге за останній тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько третьої ночі. Цього разу у середмісті. Люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні "Ощадбанку", де знаходився банкомат.

Вщент зруйнований і сам термінал. До приїзду поліції зловмисникам вдалося викрасти готівку - її суму не розголошують.

Нагадаємо, в ніч на понеділок за кілька кілометрів від Дніпра також пограбували банкомат "Ощадбанку". Невідомі діяли за схожою схемою термінал підірвали і зникли з місця злочину. Грабіжникам загрожує до вісім років позбавлення волі.