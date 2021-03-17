У Дніпрі вдруге за тиждень пограбували банкомат [ Редактировать ]
У Дніпрі вдруге за останній тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько третьої ночі. Цього разу у середмісті. Люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні "Ощадбанку", де знаходився банкомат.
Вщент зруйнований і сам термінал. До приїзду поліції зловмисникам вдалося викрасти готівку - її суму не розголошують.
Нагадаємо, в ніч на понеділок за кілька кілометрів від Дніпра також пограбували банкомат "Ощадбанку". Невідомі діяли за схожою схемою термінал підірвали і зникли з місця злочину. Грабіжникам загрожує до вісім років позбавлення волі.
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