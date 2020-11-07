В Северодонецке, 7 ноября, около 05.00 утра, "вооруженный" газовым балонном и электрошокером местный житель, пытался взорвать банкомат в ТЦ. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украиы.

По данным правоохранителей, 23-летнему злоумышленнику не удалось довести дело до конца, так как сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра, на место происшествия мгновенно прибыли правоохранители и задержали злоумышленника.

Сегодня, около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по проспекту Гвардейском Северодонецка

Как отметили в полиции, мужчина был задержан, также у него изъяты вещественные доказательства - газовый баллон, защитные очки, электрошокер.

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Стоит отметить, что данный гражданин уже задерживался по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств). В отношении него соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщалось, под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов.

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