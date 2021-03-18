Нинішня хвиля коронавірусу триватиме в Україні щонайменше до кінця квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, до загальнонаціонального локдауну не дійде, якщо повноцінно дотримуватися чинних карантинних обмежень.

15053 нових випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Це найбільше від початку року. 267 людей померли. Високим залишається і показник госпіталізацій. На лікарняних ліжках опинилися майже чотири з половиною тисячі недужих. Найбільша кількість заражень на Житомирщині. Далі йдуть Львівщина та Київ.