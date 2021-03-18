Хвиля коронавірусу в Україні не закінчиться у квітні - Максим Степанов [ Редактировать ]
Нинішня хвиля коронавірусу триватиме в Україні щонайменше до кінця квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, до загальнонаціонального локдауну не дійде, якщо повноцінно дотримуватися чинних карантинних обмежень.
15053 нових випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Це найбільше від початку року. 267 людей померли. Високим залишається і показник госпіталізацій. На лікарняних ліжках опинилися майже чотири з половиною тисячі недужих. Найбільша кількість заражень на Житомирщині. Далі йдуть Львівщина та Київ.
по теме
Тож по всій країні діятимуть адаптивні обмеження. Але якщо більшість областей таки "почервоніють", то уряд буде змушений запровадити локдаун на всій території України
В Україні може не знадобитися запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні. Але для цього необхідно обмежити соціальні контакти
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини
Експерти кажуть, усе через провалений процес підготовки до імунізації. Мовляв у МОЗ почали готуватися лише 15-го лютого, хоча тоді обіцяли, що саме цього дня вакцина буде в Україні. До того ж, на думку фахівців, є проблеми з поставками нових партій
Через стрімке зростання хворих відзавтра на дистанційне навчання у місті переводять старшокласників. Попередньо на два тижні. Учні початкових класів поки що сидітимуть за шкільними партами