Норвегія звела найбільшу у Європі вітрову електростанцію [ Редактировать ]
Найбільшу в Європі наземну вітрову електростанцію побудували в Норвегії. У складі комплексу - 277 турбін. Звели їх у гірській місцевості, у регіоні Треннелаг. Роботи почали ще 2016.
Електростанція забезпечуватиме потреби щонайменше мільйона домогосподарств.
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