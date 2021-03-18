"Опозиційна платформа - За життя" закликає врятувати державні підприємства України від банкрутства - Юрій Бойко

Працівники установ різного профілю скаржаться на дефіцит коштів для утримання працездатності підприємств, і якщо ситуація не зміниться, не виключають, що персонал доведеться скорочувати - чи можна вирішити ситуацію?