Под Днепром автомобиль насмерть сбил девушку на переходе (видео 18+) [ Редактировать ]
Городе Каменское Днепропетровской области на пешеходном переходе автомобиль BMW на большой скорости снес девушку. Видео трагедии было опубликовано на YouTube-канале Dnepronet.
Ужасная трагедия произошла на проспекте Антошкина. Инцидент случился в тот момент, когда камера наружного наблюдения повернулась в сторону происшествия. Когда автомобиль влетел в погибшую, та несколько раз перевернулась в воздухе, после чего упала замертво на асфальт.
Отмечается, что приехавшие на место медики только смогли констатировать смерть девушки. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием инцидента, а также выясняют, был ли водитель машины-убийцы пьяным.
Внимание! В видео присутствуют сцены, не предназначенные к просмотру людям с неустойчивой психикой.
Читайте также, под Хмельницким полицейский насмерть сбил женщину и сбежал. Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции, материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.
Кроме того, в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. Автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения
Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с фурой
Погибшей пассажирке было всего 18 лет
В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП
В результате столкновения внедорожника и легковушки погибли два человека