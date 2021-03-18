Городе Каменское Днепропетровской области на пешеходном переходе автомобиль BMW на большой скорости снес девушку. Видео трагедии было опубликовано на YouTube-канале Dnepronet.

Ужасная трагедия произошла на проспекте Антошкина. Инцидент случился в тот момент, когда камера наружного наблюдения повернулась в сторону происшествия. Когда автомобиль влетел в погибшую, та несколько раз перевернулась в воздухе, после чего упала замертво на асфальт.

Отмечается, что приехавшие на место медики только смогли констатировать смерть девушки. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием инцидента, а также выясняют, был ли водитель машины-убийцы пьяным.

Внимание! В видео присутствуют сцены, не предназначенные к просмотру людям с неустойчивой психикой.

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Кроме того, в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. Автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход,

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