В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное ДТП, после чего скрылся с места аварии. Его задержали. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.

"В Хмельницкой работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали", - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

Ранее мы писали о том, что в масштабном ДТП столкнулись 20 автомобилей. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. Также в Египте украинцы попали в серьезное ДТП.

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