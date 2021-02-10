Во вторник, 9 февраля, в Ужгороде водитель автомобиля "снес" женщину на пешеходном переходе. Момент жуткой аварии запечатлели камеры наблюдения, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел около 21:00 на проспекте Свободы.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские выяснили, что водитель автомобиля Nissan сбил женщину на пешеходном переходе.

Видео с места ДТП можно посмотреть по ссылке.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас за ее состоянием следят медики.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Также сообщалось, что в Киеве мотоциклист пролетел на красный и сбил людей на переходе. В результате столкновения травмы получили пять человек: три пешехода, водитель и его пассажирка. Все участники ДТП пострадали очень серьезно.

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