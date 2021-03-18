Некоторые из явлений могут быть даже не связанны с препаратом/ фото: УП

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендую продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca. Об этом заявил гендиректор подразделения ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

По его словам, во время любой масштабной кампании по вакцинации будут наблюдаться побочные эффекты, так как каждый организм является индивидуальным. Также некоторые из явлений могут быть даже не связанны с препаратом.

Отмечается, что Клюге рассказал, что появление тромбоза вполне может быть не связанно с вакцинацией AstraZeneca, так как заболевание находится на третьем месте по распространению в мире и может наблюдаться у всех людей, вне зависимости от иммунизации.

Читайте также, медики из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. В настоящее время появились первые несколько сообщений о присутствии опасного осложнения после проведения вакцинации.

Кроме того, в сети набирает популярность фейк о том, что вакцина Pfizer вызывает бесплодие. В Минздраве отмечают, что в целях улучшения показателей вакцинации в министерстве начали бороться с неправдивой информацией.

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