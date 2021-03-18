Запрет AstraZeneca: Евросоюз высказался о дальнейшей судьбе вакцины [ Редактировать ]
Европейское агенство по лекарственным препаратам одобрило дальнейшее применение вакцины от коронавирунсой инфекции AstraZeneca, использование которого может приводить к тромбозу. Об этом на брифинге сообщило руководство ЕМА.
Таким образом, препарат является безопасным для использования и его преимущества значительно превышают возможные риски, которые, к тому же, не подтверждены отдельным исследованием.
Отмечается, что в EMA заявили, что препарат от AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. Однако в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.
Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca. появление тромбоза вполне может быть не связанно с вакцинацией AstraZeneca, так как заболевание находится на третьем месте по распространению в мире.
Кроме того, специалисты из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. Кровотечение появляется спустя неделю-две после вакцинации.
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