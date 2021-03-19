В столице правоохранители арестовали женщину, которая морила голодом свою шестилетнюю дочь и не отпускала в школу. Полицейские ворвались в квартиру, выломав дверь.

В полицию обратились соседи семьи, которые заявили, что из квартиры дома на улице Осиповского в Подольском районе слышны страшные крики и вопли. Когда правоохранители приехали на место происшествия, то задержанная отказалась открывать им дверь. В квартире, где жил ребенок, были открыты все окна, что было расценено как опасность для девочки.

Отмечается, что ребенок рассказал о том, что мать не дает есть и не отпускает в школу. В помещении был полный беспорядок, в холодильнике отсутствовали продукты. После осмотра 6-летней девочки медики приняли решение о ее госпитализации, мать-истязательницу также решили отправить в специализированное медучреждение. В настоящее время дальнейшую судьбу ребенка будут решать сотрудники социальных служб.

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