Во вторник, 2 марта, стало известно, что в Одесской области полицейские объявили подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении родительских обязанностей. Она морила голодом маленького ребенка и держала взаперти. Об этом сообщили в ГУНП области.

Так, жительница Белгорода-Днестровского в течение полутора месяцев морила 3,5-летнюю дочь голодом, держа ее в доме под замком, чтобы изможденное дитя никто не увидел.

То, что увидели правоохранители и представители социальной службы, попав в квартиру матери-одиночки, шокировало. Своим бездействием гражданка, которая проживала с ребенком одна и получала от государства помощь на ее содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую дочь. Свой поступок она объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка.

Женщину и девочку, которая от безысходности начала есть побелку со стен, немедленно госпитализировали, а в дальнейшем изъяли из семьи. Также было установлено, что мать без уважительных на то причинам не заботилась о физическом состоянии ребенка. Это привело к тому, что девочка получила значительный дефицит массы тела и начала отставать в развитии.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".