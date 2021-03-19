На Кубе проходит финальная фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19. Она называется Soberana 02, кубинская пресса называет ее "первой в мире конъюгированной вакциной против коронавируса". Разработчик препарата - Институт им. Финлая в Гаване.

4 марта началась вакцинация 44 010 добровольцев в возрасте от 18 до 90 лет. 3-я фаза клинических испытаний проходит в Гаване. Кубинские власти рассчитывают получить первые результаты к середине апреля, более точные - в мае. Еще одну ветку 3-й фазы испытаний проводят в Иране, местному Институту Пастера отправили 100 тыс. доз.

На данный по Soberana 02 опубликованы только краткие отчеты о доклинической стадии и фазе I. Разработчики заявляют, что их вакцина долго стабильна при 2-8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации - две дозы с интервалом 14 дней.

Коронавирус проникает в клетки за счет "якорения" шипами за рецепторы на ее поверхности. Участок шипа, который "хватается" за рецептор, называется RBD. Если сделать вакцину только из RBD, она может вызвать недостаточно сильный иммунный ответ.

Кубинские ученые решили "сшивать" крупную белковую молекулу столбнячного анатоксина, сильного раздражителя, с несколькими синтетическими RBD коронавируса. По их словам, такая конструкция вызвала сильнейший иммунный ответ.

В конъюгированных вакцинах те участки патогена, которые являются раздражителями для иммунитета, для повышения силы иммунного ответа химически связывают с другими "несущими" компонентами, обычно куда более заметными для защитных систем организма. По такой технологии созданы вакцины против пневмококка, менингококка, гемофильной инфекции Hib и другие.

На разных стадиях испытаний на Кубе сейчас пять кандидатов в вакцины против коронавируса: Soberana 01 и 02, Abdala, Mambisa и Soberana+ (вакцина-усилитель иммунитета для переболевших).

До августа Куба собирается произвести достаточно доз собственных вакцин, чтобы привить все население, а затем начать продавать их другим государствам.

Ранее сообщалось, что Франция испытывает новую вакцину от COVID-19, разработанную биотехнологической компанией Xenothera.